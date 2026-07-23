В Красноярском крае начали капитальный ремонт моста на Енисейском тракте

В Емельяновском округе приступили к капитальному ремонту моста через ручей на 15-м км трассы Красноярск — Енисейск. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и рассчитаны на два года. Полностью сдать объект планируют в следующем сезоне. [caption id= «attachment_372122» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mintrans24krsk[/caption] По итогам последней диагностики специалисты выявили на мосту ряд дефектов. На проезжей части застаивалась вода из-за отсутствия уклонов, в опорах и плите появились сколы и трещины, пролетное строение деформировалось, а бетон местами разрушился до арматуры. Подрядчик уже приступил к работам. Мостовики демонтировали пролетное строение и продолжают разбирать опоры, включая существующие сваи. После подготовки площадки специалисты начнут возводить новый фундамент. [caption id= «attachment_372123» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mintrans24krsk[/caption] В ходе капремонта заменят опорные части, балки пролетного строения и деформационные швы. Также устроят новый фундамент на свайном основании, уложат асфальтобетонное покрытие, установят металлические барьерные и перильные ограждения, смонтируют дренажные системы для отвода воды, выполнят гидроизоляцию и окраску конструкций. Напомним, что в Красноярске дополнительно отремонтируют дороги на 245,7 млн рублей.