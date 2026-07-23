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Что получилось и что не так на обновлённой улице Галицкого: фоторепортаж

Корреспонденты «Клопс» прогулялись с фотоаппаратом и рулеткой.

Источник: Клопс.ru

Галицкого в Калининграде открыли после масштабного ремонта. В среду, 22 июля, журналисты «Клопс» прогулялись по обновлённой улице и отметили достоинства и недостатки.

Разница заметна сразу: новый асфальт, нормальные тротуары с двух сторон, газоны и парковки, которые больше не заставляют пешеходов протискиваться между машинами.

Одно из главных изменений — велодорожка по чётной стороне улицы от Театральной почти до Румянцева.

У Театральной дорога раздваивается: с левой полосы можно повернуть к драмтеатру, с правой — к Ленинскому. В районе пересечения с Бесселя появился островок безопасности. Проскочить перекрёсток на высокой скорости теперь вряд ли получится.

Брусчатку на спуске к Румянцева, похоже, почти не трогали. Где-то покрытие вспучилось, но в основном сохранилось в приемлемом виде.

Заметно изменился и участок у ландшафтного парка. Вместо глухой стены там появилось металлическая решётка с изящным рисунком.

Вдоль улицы засеяли газоны и подготовили места под высадку деревьев.

Автомобильное движение кажется более спокойным теперь по всей Галицкого, а улица — комфортной.

Что бросилось в глаза.

У ТЦ «Маяк» тротуар получился настолько узким, что тесно и двум пешеходам. Пространство дополнительно съедают фонари и знаки.

Дорожки для велосипедистов и пешеходов полноценно разделяются только в районе Первого хлебозавода: там стоят знаки и фонари так, что не мешают никому.

В районе Румянцева фонари «пошли в сторону». В итоге, одна из опор попала на велодорожку, хотя нормативы не разрешают подобного.

Но в районе въезда на хлебозавод велодорожка неожиданно исчезает, а примерно через 100 метров появляется снова. Это может запутать и пеших, и двухколёсных.

В нескольких местах бордюр занижен недостаточно — не хватает примерно 4−6 сантиметров. Для пешехода это мелочь, а для велосипедиста, человека на самокате или с коляской уже препятствие.

Крепления фонарных столбов тоже оставили в, увы, привычном для Калининграда виде: болты не утоплены и не закрыты от осадков. Неаккуратно, да и заржавеют со временем.

Есть вопросы и к старым гранитным бордюрам: местами они разбиты.

Чего мы не заметили, так это урн и обещанных велопарковок.

Стоянка у перекрёстка с Диккенса по виду рассчитана на две с половиной машины: корпус третьей частично торчит на проезжей части. Водители машин, которые едут в попутном направлении уже нервно сигналят.

У парка в нескольких местах уже просела плитка. Во время дождя там, скорее всего, будут собираться лужи.

Часть фонарей смонтировали прямо в гуще деревьев — что именно они будут освещать, пока не очень понятно.

На одной из придорожных парковок машины могут вставать ёлочкой и заезжать носом на тротуар. Тоже типичная для города проблема: парковка отнимает место у пешеходов.

Галицкого после ремонта выглядит свежо и аккуратно, а соседняя Диккенса смотрится Золушкой: часть покрытия заасфальтировали, но проблемных мест хватает.

Ещё одна странность — ливневые стоки. На Галицкого их сделали в двух вариантах: где-то с железной решёткой, в других местах — из камня. Такие детали бросаются в глаза.

В целом Галицкого действительно стала другой улицей. Здесь теперь спокойнее, удобнее и красивее. «Небо и земля» или привычное калининградское «почти получилось»? Ждём вашего мнения.

Как оценили измения улицы власти, читайте в материале «Клопс».

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