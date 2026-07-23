В Волгограде принят закон о 100-тысячных премиях в сфере образования

С инициативой о поддержке успешных молодых жителей региона выступил губернатор Андрей Бочаров. Решение было озвучено на встрече с выпускниками школ. Глава региона также озвучил размер разовых выплат выпускникам, набравшим по результатам ЕГЭ 100 баллов по одной из учебных дисциплин — они получат по 100 тысяч рублей. Такая же сумма положена победителям регэтапа всероссийской олимпиады школьников — размер премий увеличился для них вдвое с прежних 50 тысяч рублей. Ещё по 100 тысяч такие выпускники получат разово, если выберут для дальнейшего обучения местный вуз или ссуз.