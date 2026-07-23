В Волгограде принят закон о 100-тысячных премиях в сфере образования

Депутаты Волгоградской облдумы приняли закон, которым расширяется перечень получателей именной стипендии региона.
Ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей будут получать с 1 сентября в течение первого курса студенты, поступившие в волгоградские вузы и ссузы по результатам ЕГЭ на 100 баллов или как победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
С инициативой о поддержке успешных молодых жителей региона выступил губернатор Андрей Бочаров. Решение было озвучено на встрече с выпускниками школ. Глава региона также озвучил размер разовых выплат выпускникам, набравшим по результатам ЕГЭ 100 баллов по одной из учебных дисциплин — они получат по 100 тысяч рублей. Такая же сумма положена победителям регэтапа всероссийской олимпиады школьников — размер премий увеличился для них вдвое с прежних 50 тысяч рублей. Ещё по 100 тысяч такие выпускники получат разово, если выберут для дальнейшего обучения местный вуз или ссуз.
Один школьник может получить сразу несколько выплат:
100 тысяч рублей за один стобалльный результат ЕГЭ;
по 100 тысяч за каждую победу на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников;
ещё 100 тысяч рублей выплатят 100-балльнику или победителю регэтапа всероссийской олимпиады при зачислении на очную форму обучения волгоградского вуза или ссуза.
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