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На реке Мулянка, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число заграждений

На Мулянке, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число боновых заграждений.

ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Число боновых заграждений увеличат на реке Мулянке в Перми для ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости и предотвращения ее движения в сторону реки Камы, сообщили РИА Новости в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В конце прошлой недели в местных группах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной. Прокуратура начала проверку этой информации, вела осмотр на предмет утечек расположенных по течению реки производств и хранилищ.

«О ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости в водные объекты реки Мулянка. Силы и средства увеличены кратно, увеличивается количество боновых заграждений, чтобы предотвратить движение нефтезагрязненной воды в сторону бассейна реки Кама», — сказали в министерстве.

Там отметили, что обсуждаются мероприятия по увеличению сброса воды с Камской ГЭС, чтобы создать больший подпор водой со стороны Камы. Также дополнительные заграждения будут установлены на самой Мулянке.

В ликвидации последствий участвуют волонтеры и сотрудники «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», предприятие стягивает силы из других регионов, уточнили в минприроды.

Река Мулянка протекает по окраине Перми и впадает в Каму. Мулянка имеет 35 притоков, в том числе реки Пыж, Малиновка, Мось.