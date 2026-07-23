На реке Мулянка, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число заграждений

ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. Число боновых заграждений увеличат на реке Мулянке в Перми для ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости и предотвращения ее движения в сторону реки Камы, сообщили РИА Новости в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
В конце прошлой недели в местных группах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной. Прокуратура начала проверку этой информации, вела осмотр на предмет утечек расположенных по течению реки производств и хранилищ.
«О ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости в водные объекты реки Мулянка. Силы и средства увеличены кратно, увеличивается количество боновых заграждений, чтобы предотвратить движение нефтезагрязненной воды в сторону бассейна реки Кама», — сказали в министерстве.
Там отметили, что обсуждаются мероприятия по увеличению сброса воды с Камской ГЭС, чтобы создать больший подпор водой со стороны Камы. Также дополнительные заграждения будут установлены на самой Мулянке.
В ликвидации последствий участвуют волонтеры и сотрудники «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», предприятие стягивает силы из других регионов, уточнили в минприроды.
Река Мулянка протекает по окраине Перми и впадает в Каму. Мулянка имеет 35 притоков, в том числе реки Пыж, Малиновка, Мось.