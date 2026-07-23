На реке Мулянка, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число заграждений

В конце прошлой недели в местных группах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной. Прокуратура начала проверку этой информации, вела осмотр на предмет утечек расположенных по течению реки производств и хранилищ.