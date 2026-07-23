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В Татарстане на волю выпустили еще 5 краснокнижных соколов-балобанов

Теперь птенцы обитают в Волжско-Камском заповеднике.

Источник: Национальные проекты России

Еще пять птенцов краснокнижного сокола-балобана выпустили в дикую природу на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника в Республике Татарстан, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона. Сохранение флоры и фауны отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

В общей сложности в этом году в естественную среду обитания были выпущены 25 соколят. Из них 16 выращены в Казанском зооботаническом саду, еще 9 доставлены из специализированного питомника. Как отметила заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Ольга Манидичева, общее число реинтродуцированных особей сокола-балобана в регионе достигло 49.

«По поручению Рустама Нургалиевича Минниханова (главы Татарстана. — Прим. ред.) мы масштабируем программу: в этом году выпускаем птенцов на двух площадках — Саралинском участке заповедника и в Камско-Устьинском районе. Обустроено три хэка (специальных искусственных гнездовых ящика. — Прим. ред.). Ровно месяц назад, ко Дню России, мы разместили в хэках 20 птенцов. Они уже адаптировались, встали на крыло и самостоятельно охотятся», — сказала она.

Специалисты выполнили кольцевание всех соколят. Также на птенцов надели GPS-трекеры. Это необходимо для мониторинга перемещения птиц.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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