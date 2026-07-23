В Татарстане на волю выпустили еще 5 краснокнижных соколов-балобанов

«По поручению Рустама Нургалиевича Минниханова (главы Татарстана. — Прим. ред.) мы масштабируем программу: в этом году выпускаем птенцов на двух площадках — Саралинском участке заповедника и в Камско-Устьинском районе. Обустроено три хэка (специальных искусственных гнездовых ящика. — Прим. ред.). Ровно месяц назад, ко Дню России, мы разместили в хэках 20 птенцов. Они уже адаптировались, встали на крыло и самостоятельно охотятся», — сказала она.