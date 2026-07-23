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Калининград попал в тройку городов, где россияне хотят жить после выхода на пенсию

В топ-3 также оказались Сочи и Анапа.

Калининград оказался в тройке городов, где россияне хотят жить после выхода на пенсию. В топ также попали Сочи и Анапа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Для жизни на после завершения карьеры регион хотят выбрать 12% опрошенных. С такими показателям Калининград занял второе место в рейтинге. В 2025 году город был на пятой позиции.

При выборе нового места жительства россияне в первую очередь ориентируются на климат, размеренный ритм жизни, благоустроенность территории. Также большую роль играют близость моря и разнообразный досуг.

«Главными источниками финансирования респонденты называют личные сбережения (54%) и продажу недвижимости в родном городе (52%). Оплатить переезд за счёт пенсии рассчитывают 18% респондентов. Ещё 7% надеются обойтись прибылью от инвестиций, 6% — доходом от бизнеса», — говорится в исследовании.

Калининград стабильно входит в топ востребованных городов для переезда. По данным исследований, людей привлекает благоприятный климат, благоустроенность территорий, а также море, разнообразный досуг и спокойный темп жизни.

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