273 теракта предотвратили в России за 2025 год

По данным Национального антитеррористического комитета только за 2025 год было предотвращено 374 преступления. Из них — 273 теракта, сообщают корреспонденты проекта «Экипаж. Хроника происшествий» в специальном репортаже «В лапах кукловодов».
Всего нейтрализовано 24 преступника, а задержано более 2 тысяч человек. Как оказалось, в заключении часто оказываются именно жертвы телефонных аферистов.
В Тоншаевском округе в поселке Буреполом мать и сын стали фигурантами дела о терроризме. Женщине позвонили псевдосиловики, и после долгой беседы она по телефону сообщила им номер СНИЛСа, тем самым обеспечила злоумышленникам доступ к своим Госуслугам.
Затем ей стали угрожать несуществующими долгами и уголовным преследованием. Для решения «проблем» нужно было поучаствовать в специальной операции, которую якобы планировала провести ФСБ.
Матери с сыном дали задание — поджечь военкомат, что они и сделали. Преступники не убегали и не пытались скрыться. Наоборот, после того как их «обработали» в ходе телефонного разговора, они поверили в то, что помогают своей стране. Задержание прошло прямо на месте происшествия. Суд назначил матери 13 лет колонии общего режима, а сыну — 5 лет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 17-летнего нижегородца задержали после призыва к терроризму в интернете.