273 теракта предотвратили в России за 2025 год

Матери с сыном дали задание — поджечь военкомат, что они и сделали. Преступники не убегали и не пытались скрыться. Наоборот, после того как их «обработали» в ходе телефонного разговора, они поверили в то, что помогают своей стране. Задержание прошло прямо на месте происшествия. Суд назначил матери 13 лет колонии общего режима, а сыну — 5 лет.