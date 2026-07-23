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«Енисейский экспресс» стартовал в Сухобузимском

В Красноярском крае стартовал проект «Енисейский экспресс». Первой точкой культурного маршрута стало старинное казачье село Сухобузимское.

В Красноярском крае стартовал проект «Енисейский экспресс». Первой точкой культурного маршрута стало старинное казачье село Сухобузимское.

В этом году проект посвящен единству народов России и укреплению семейных ценностей. Также в программу включены мероприятия, посвященные участникам специальной военной операции.

Всего «Енисейский экспресс» посетит 17 муниципальных образований Красноярского края. Для жителей подготовили культурные, просветительские и творческие мероприятия.

Вход на все события проекта свободный.