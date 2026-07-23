Как понять настроение кошки по ее позе?

Особого внимания заслуживает ситуация, когда питомец не просто лежит рядом, а переворачивается на бок или, что еще более ценно, демонстрирует вам свой живот. Как пояснила специалист, это не просьба о массаже, а высшая форма доверия. Подставляя самые уязвимые части тела, кошка как бы говорит: «Я знаю, что ты не причинишь мне вреда, я полностью расслаблен в твоем обществе».