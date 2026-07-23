Как понять настроение кошки по ее позе?

Кошки редко подают голос без причины, предпочитая общаться с миром через пластику своего тела. Однако для владельцев животных этот «язык жестов» часто остается загадкой. Чтобы понять, что на самом деле чувствует ваш пушистый друг, достаточно внимательно присмотреться к тому, как он сидит, лежит или передвигается. Об этом aif.ru рассказала эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач Марианна Онуфриенко:
Первым признаком абсолютного комфорта служит свободное, раскованное положение тела. Если кошка передвигается по дому с гордо поднятой головой, а в моменты отдыха сидит или лежит в расслабленной, ненапряженной позе, это верный знак: она чувствует себя в полной безопасности, и текущая обстановка ей по душе.
Особого внимания заслуживает ситуация, когда питомец не просто лежит рядом, а переворачивается на бок или, что еще более ценно, демонстрирует вам свой живот. Как пояснила специалист, это не просьба о массаже, а высшая форма доверия. Подставляя самые уязвимые части тела, кошка как бы говорит: «Я знаю, что ты не причинишь мне вреда, я полностью расслаблен в твоем обществе».
Какие позы угрозы и самозащиты у кошек?
Однако настроение кошки меняется так же быстро, как погода за окном. Эксперт отмечает, что в состоянии испуга или раздражения животное кардинально меняет свою «архитектуру». Желая остаться незамеченной и избежать конфликта, кошка старается стать плоской: она прижимается всем телом к полу, словно растекаясь по поверхности. В такой позе она демонстрирует, что дистанцию нужно увеличить, а ее саму лучше оставить в покое.
Противоположная тактика используется, когда враг уже рядом и отступления не избежать. Тогда, по словам Марианны Онуфриенко, питомец включает режим «Халка»: для того, чтобы казаться больше, грознее и массивнее, он выгибает спину колесом, распушает шерсть до состояния «одуванчика» и разворачивается к оппоненту боком. Это визуальный обман природы: увеличенный силуэт призван напугать соперника и заставить его отступить, не доводя дело до драки.
Какие позы у кошки — сигнал обратиться к ветеринару?
Если кошка начинает принимать непривычные, странные для нее позы и делает это не один раз, а регулярно, это может быть признаком боли или серьезного заболевания, и откладывать визит к ветеринару нельзя. Важно смотреть не только на саму позу, но и на общее состояние: дыхание, аппетит, реакцию на прикосновения, активность.
- Поза эмбриона: кошка горбится, поджимает лапы, полуприкрывает глаза. Живот напряжен, прикосновения вызывают шипение — возможны воспаление или интоксикация.
- Поза сфинкса: локти широко расставлены, шея вытянута, дыхание тяжелое и частое, иногда с открытым ртом. Возможны проблемы с сердцем или отек легких.
- Поза тряпочки: кошка лежит на боку, почти не шевелится, слабо реагирует на голос. Это может быть обезвоживание, внутреннее кровотечение или тяжелая инфекция.
- Поза в лотке: кошка садится или ложится, тужится, жалобно мяукает, но результата нет — угроза закупорки мочевыводящих путей.
- Поза с нарушением координации: заваливание набок, ходьба по кругу, наклон головы в одну сторону, судороги — нужна экстренная помощь.
- Поза спрятанной головы: кошка уткнулась мордой в угол или под лапу, стала вялой, отказывается от еды — сигнал сильной боли.
Если видите такие позы регулярно — не ждите, везите к врачу.