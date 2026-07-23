В Башкирии за 4 года отремонтировали 109 км подъездных дорог к СНТ

«Поэтому помогаем СНТ расшивать вопросы с энерго- и водоснабжением, укрепляем пожарную безопасность, занимаемся благоустройством территорий и развитием инфраструктуры, в том числе за счёт республиканских грантов. По поручению президента страны Владимира Путина реализуем программу догазификации. При этом я всегда подчеркиваю, что наше сотрудничество должно носить двусторонний характер. Мы приходим с ресурсами, а в СНТ должен быть порядок в документах и урегулированы все правовые аспекты, в том числе с землей. Это важнейшее условие дальнейшего развития садовых товариществ», — подытожил Радий Хабиров и поздравил всех с Днем дачника.