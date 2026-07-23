Застройщиков на Дону обязали строить школы и сады или платить взнос

В Ростовской области для застройщиков вступают в силу новые правила. Теперь все жилые проекты будут реализовывать только в формате комплексного развития территорий. Точечная застройка, когда дома строили без школ и детсадов, больше не допускается. Девелоперам придется либо самим возводить социальные объекты и передавать их городу, либо перечислять инфраструктурный взнос в бюджет региона. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.