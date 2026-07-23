Чем грозят трансжиры сердцу, рассказала врач

«Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ», — отметила Урасова.