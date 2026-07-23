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Чем грозят трансжиры сердцу, рассказала врач

Врач Урасова: трансжиры нарушают баланс холестерина, что ведет к атеросклерозу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Употребление трансжиров нарушает баланс холестерина и способствует развитию атеросклероза, предупредила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова.

«Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей», — сказала Урасова «Ленте.ру».

По словам врача, сладкая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем приводит к ожирению, диабету и повышенной нагрузке на сердце.

Урасова также предупредила об опасности соли: избыток натрия задерживает жидкость и повышает артериальное давление, что является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ», — отметила Урасова.

Обработанные мясные продукты — колбасы, сосиски, ветчина — содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на состояние сосудов, подчеркнула специалист.

Врач также обратила внимание на белый хлеб и изделия из муки высшего сорта: они имеют высокий гликемический индекс, вызывают резкие скачки сахара в крови и создают дополнительную нагрузку на сердце.