Чем грозят трансжиры сердцу, рассказала врач

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Употребление трансжиров нарушает баланс холестерина и способствует развитию атеросклероза, предупредила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова.
«Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей», — сказала Урасова «Ленте.ру».
По словам врача, сладкая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем приводит к ожирению, диабету и повышенной нагрузке на сердце.
Урасова также предупредила об опасности соли: избыток натрия задерживает жидкость и повышает артериальное давление, что является одним из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
«Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ», — отметила Урасова.
Обработанные мясные продукты — колбасы, сосиски, ветчина — содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на состояние сосудов, подчеркнула специалист.
Врач также обратила внимание на белый хлеб и изделия из муки высшего сорта: они имеют высокий гликемический индекс, вызывают резкие скачки сахара в крови и создают дополнительную нагрузку на сердце.