В кубанском поселке Октябрьском открыли кабинет финансовой доступности

Кабинет финансовой доступности открыли в поселке Октябрьском в Краснодарском крае в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Выселковского района.
«Кабинет представляет собой оборудованное помещение с компьютером и выходом в интернет, предоставляющее возможность оплачивать налоги и коммунальные услуги, открывать вклады, оформлять страховки, пользоваться порталом “Госуслуги” и личными кабинетами банков, а также получать консультации по финансовой грамотности», — сказала представитель Южного главного управления Банка России Светлана Снеговская.
Подчеркивается, что это первое в районе подобное пространство. Южное главное управление Банка России открывает такие кабинеты на Кубани при поддержке краевых и муниципальных властей. Пространства создают в отдаленных малонаселенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек, для устранения цифрового неравенства.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.