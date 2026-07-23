Власти Калининграда о третьем трамвайном маршруте: «Номер присвоим, когда сделаем»

Стоит отметить, что впервые планы по развитию трамвайной инфраструктуры городские власти презентовали еще в январе 2025 года. Тогда планировалось «развивать» трамвайное движение в два этапа. Сначала к 2030 году Калининград должен был получить один новый кольцевой маршрут № 2, который будет частично дублирован «тройкой» и «пятёркой». Запуск этого маршрута обещали «привязать» к реконструкции эстакадного моста. Второй этап предусматривал три новых перспективных маршрута: первый в микрорайон «Восток» (бывший пос. Октябрьский — ул. Аксакова, Денисова, Флотская и т.п.), второй — в Южный жилой район (ул. Толстикова, Интернациональная и Понартская), третий — Северо-западный жилой район (направление «Автотора»). При этом концепция включала и демонтаж трамвайных путей с улиц Тельмана, Суворова, Киевской и с проспекта Победы.