Вера Оськина проверила организацию отдыха в детских лагерях Красноярского края

«Впечатления прекрасные. Все три лагеря — разные, но объединяют их условия, созданные для полноценного детского отдыха, оздоровления и развития. В течение смен у ребят есть возможность заниматься творчеством, спортом, реализовывать собственные проекты, организовывать мероприятия, проявлять свои таланты. Всё это делает летние каникулы яркими, полными впечатлений. Что касается состояния корпусов — конечно, есть помещения, которые требуют ремонта, их необходимо поддерживать в рабочем состоянии, чтобы принимать такое количество детей. Этот вопрос мы обсуждали с руководителями лагерей, и тема остается на контроле комитета», — рассказала Вера Оськина.