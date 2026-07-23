Вера Оськина проверила организацию отдыха в детских лагерях Красноярского края

Председатель комитета по образованию и культуре Заксобрания Красноярского края Вера Оськина посетила загородные оздоровительные лагеря региона, где ознакомилась с общими условиями отдыха, а также образовательными и воспитательными программами, которые там реализуются.
Так, в лагере «Республика Солнечная», который находится у деревни Ермолаево и входит в систему ГУФСИН России по региону, ежегодно отдыхают дети сотрудников ведомств и правоохранительных органов. Также путевки в учреждение выдаются и ребятам из других семей. Благодаря опытным педагогам, здесь обеспечивается высокий уровень безопасности и дисциплины. Помимо образовательных программ, здесь проводятся патриотические и профориентационные мероприятия. Помимо жилых и медицинских корпусов, здесь оборудованы клуб, библиотека, тренажерный зал и спортивные площадки.
Детский лагерь «Горный» располагается недалеко от Железногорска и был открыт еще в 1973 году. Сначала это был палаточный городок, но к настоящему времени здесь появились жилые корпуса, здания спортзала и столовой, концертный зал и пространства для обучения и проведения мероприятий. В учреждении есть возможность круглогодичного отдыха, а в рамках каждой смены для детей проводятся досуговые и обучающие программы.
В этом месяце на базе детского образовательно-оздоровительного центра «Орбита» проходит профильная смена Красноярской Летней Школы. Это одна из старейших в России интенсивных школ дополнительного образования для одарённых старшеклассников. Вместе со студентами, представителями вузов, исследовательских центров ребята делятся научными достижениями и готовят проекты.
«Впечатления прекрасные. Все три лагеря — разные, но объединяют их условия, созданные для полноценного детского отдыха, оздоровления и развития. В течение смен у ребят есть возможность заниматься творчеством, спортом, реализовывать собственные проекты, организовывать мероприятия, проявлять свои таланты. Всё это делает летние каникулы яркими, полными впечатлений. Что касается состояния корпусов — конечно, есть помещения, которые требуют ремонта, их необходимо поддерживать в рабочем состоянии, чтобы принимать такое количество детей. Этот вопрос мы обсуждали с руководителями лагерей, и тема остается на контроле комитета», — рассказала Вера Оськина.
Также парламентарий добавила, что на оздоровительную кампанию в летний период выделено более 2,1 млрд рублей.