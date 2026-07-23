В Уфе создают проект с архитектурой мирового уровня

— Мы спроектировали этот комплекс с учетом всех самых актуальных архитектурных трендов, — говорит о «Гранд Авеню» генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов. — Это один из уникальных проектов компании и одна из самых интересных позиций в нашем текущем портфеле, особенно с учетом центральной локации. Архитектура, инженерия, внутренняя планировка и благоустройство — все на уровне мировых стандартов. Мы наблюдаем устойчивый интерес к этому объекту как со стороны жителей Уфы, так и со стороны потенциальных инвесторов.