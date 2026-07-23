В Уфе создают проект с архитектурой мирового уровня

В сегменте новостроек бизнес-класса значимость проекта определяется не только локацией, но и тем, насколько безупречно продумана каждая деталь. Жилой комплекс «Гранд Авеню» от ГК «Первый Трест» — как раз такой случай. Мы побывали на стройплощадке, чтобы оценить реальное положение дел: как продвигаются работы, что уже сделано и почему проект вызывает столь пристальное внимание.
— Мы спроектировали этот комплекс с учетом всех самых актуальных архитектурных трендов, — говорит о «Гранд Авеню» генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов. — Это один из уникальных проектов компании и одна из самых интересных позиций в нашем текущем портфеле, особенно с учетом центральной локации. Архитектура, инженерия, внутренняя планировка и благоустройство — все на уровне мировых стандартов. Мы наблюдаем устойчивый интерес к этому объекту как со стороны жителей Уфы, так и со стороны потенциальных инвесторов.
Строительство идет по утвержденному графику.
Строительство жилого комплекса «Гранд Авеню» осуществляется в соответствии с утвержденным производственным графиком. Работы одновременно ведутся на двух литерах, каждый из которых находится на своем этапе реализации. На первом литере завершены монолитные работы. Продолжается монтаж навесного вентилируемого фасада, витражных конструкций, прокладка внутренних инженерных сетей, отделочные работы. На втором — продолжается возведение монолитного каркаса здания.
В ближайшее время к работам приступят специализированные подрядные организации, которые выполнят устройство кровли, монтаж инженерного оборудования. Конструктивная часть подземного паркинга первого литера полностью завершена. Также как наружные инженерные сети, включая системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
К реализации проекта привлечены квалифицированные специалисты и подрядные организации, обладающие значительным опытом строительства объектов повышенной сложности. Это позволяет обеспечить соблюдение утвержденных сроков, требований безопасности и высоких стандартов качества.
Ежедневно на строительной площадке задействовано около 100 специалистов. По мере увеличения объемов строительно-монтажных работ численность персонала будет последовательно увеличиваться в соответствии с календарно-сетевым графиком.
— Все работы на объекте выполняются в строгом соответствии с утвержденными сроками. Каждый этап строительства обеспечен необходимыми ресурсами, — уверил нас начальник участка генерального подрядчика Радмир Айбулатов. — Наша задача — завершить строительство в установленные сроки, сохранив неизменно высокий уровень качества и безопасности на каждом этапе реализации проекта.
Архитектурный жест: медные колонны.
Отличительная черта комплекса, которая выделяет его на фоне других новостроек, — монументальные медные колонны высотой в четыре этажа, то есть более десяти метров. Они.
уже получили статус неофициального символа проекта и будущей точки притяжения для жителей центральной части Уфы.
— Конструкция будет собираться из прямых бетонных колонн, которым на финальном этапе с помощью композитных материалов придадут сложную криволинейную форму, — рассказывает Радмир Айбулатов. — Колонны появятся уже осенью, после того как завершатся работы по возведению железобетонного каркаса второго литера.
Такой архитектурный прием в Уфе реализуется впервые. Первый этаж и второй этаж литера тоже будут оформлены особым образом. Но не будем раскрывать все сюрпризы, которые ожидают будущих жителей «Гранд Авеню».
Концепция проекта также включает развитую инфраструктуру: здесь откроются детский сад, супермаркет, медцентр и ресторан.
Фото: Прес-служба ГК «Первый трест».
— Локация в центре города, в окружении бизнес-класса, сама по себе генерирует высокий интерес со стороны предпринимателей, — уверен руководитель блока «Коммерческая недвижимость» ГК «Первый трест» Азат Ямаев. — Мы видим, как успешно развивается инфраструктура в нашем соседнем жилом комплексе, и понимаем: выбор формата коммерции для «Гранд Авеню» был абсолютно верным.
Еще одним из конкурентных преимуществ комплекса станет широкая линейка планировок, которая позволит подобрать жилье под конкретный сценарий: от компактных студий до многокомнатных просторных квартир с отдельными гардеробными и индивидуальными террасами.
— Думаю, что жизнь в «Гранд Авеню» может стать историей любви и создания хорошей семьи, — делится эмоциями коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова. — Романтичные встречи у колонн, вечера на террасе, простор для воспитания детей, отличная инфраструктура и все это в окружении зеленых парков, скверов в самом центре Уфы. Для многих — это место мечты, которая станет реальностью.
Территория безопасности.
В сопровождении начальника участка Радмира Айбулатова и инженера ПТО Руслана Хусаинова идем по двору. Внутреннее пространство закрытого двора разделено по возрасту будущих жильцов и по назначению: игровые комплексы для детей, места отдыха для взрослых, аллеи для прогулок родителей с колясками.
Просторный подземный паркинг предназначен для создания безопасной среды «двор без машин», где можно будет спокойно отпускать детей поиграть.
На всей территории «Гранд Авеню» будет доступен беспроводной интернет, что даст возможность работать или проводить время на воздухе, в окружении зелени, не покидая границ комплекса.
Все пространство будет оборудовано системами контроля доступа и камерами видеонаблюдения.
Качество материалов и технологий — без компромиссов.
Контроль качества строительных материалов является одним из основополагающих принципов работы ГК «Первый Трест». Все материалы, применяемые при строительстве объектов, проходят обязательные лабораторные испытания и проверку на соответствие требованиям нормативно-технической документации, технических регламентов и проектной документации.
Испытания проводятся в аккредитованных специализированных лабораториях. Бетонные образцы проверяются на прочность на сжатие, арматура — на соответствие механическим характеристикам, кирпич — на прочность, морозостойкость и водопоглощение. Дополнительно осуществляется контроль растворов для полусухой стяжки пола, а также теплоизоляционных материалов, которые исследуются на соответствие заявленным показателям плотности и коэффициента теплопроводности. Такой подход позволяет обеспечить энергоэффективность зданий и высокое качество строительных конструкций.
Не менее строгие требования предъявляются к качеству выполнения строительно-монтажных работ. Каждый этап строительства сопровождается многоуровневым техническим контролем, позволяющим своевременно выявлять и устранять даже минимальные отклонения от проектных решений.
— В строительстве не бывает мелочей, — уверен главный инженер генподрядчика Игорь Борисов. — Каждый материал, каждое инженерное решение и каждый подрядчик проходят тщательный отбор. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями и исполнителями, которые разделяют наши требования к качеству, надежности и профессиональной ответственности. Именно поэтому наши объекты соответствуют самым высоким стандартам современного строительства.
К реализации проекта привлекаются компании, подтвердившие свою квалификацию, производственные возможности и успешный опыт строительства объектов повышенной сложности.
Фото: Пресс-служба ГК «Первый трест».
— Качество складывается из точности исполнения каждой операции. Поэтому мы предъявляем одинаково высокие требования как к конструктивным работам, так и к инженерным системам и чистовой отделке, — утверждает руководитель проекта Руслан Харисов. — Отбор подрядных организаций осуществляется по строгим критериям профессионализма, опыта и деловой репутации.
Такой системный подход к контролю качества материалов, технологий и строительно-монтажных работ обеспечивает соответствие каждого объекта высоким стандартам строительства и формирует основу его безопасной и долговечной эксплуатации.
Инженерные решения: надежность, рассчитанная на десятилетия.
При проектировании жилого комплекса «Гранд Авеню» особое внимание уделено инженерным системам, от которых напрямую зависят безопасность и комфорт жителей. Оборудование подбирается не по принципу минимальной стоимости, а исходя из требований к надежности и долговечности, обеспечивающих бесперебойную работу инженерных систем на протяжении всего жизненного цикла здания.
— Мы сознательно инвестируем в дорогостоящее оборудование, — ответил на наш вопрос о критериях выбора главный инженер генподрядчика. — Бесперебойное водоснабжение, эффективное теплоснабжение, работа систем дымоудаления и противопожарной защиты — именно те инженерные решения, на которых недопустимо экономить. Стоимость оборудования забывается быстро, а его надежность остается на десятилетия.
Финансовая безопасность покупателей.
Строительство жилого комплекса «Гранд Авеню» осуществляется с использованием механизма счетов эскроу. Денежные средства участников долевого строительства размещаются в уполномоченном банке и становятся доступны застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. На протяжении всего периода строительства банк осуществляет контроль целевого использования средств и мониторинг реализации проекта.
Такая модель финансирования обеспечивает высокий уровень защиты интересов покупателей и соответствует современным требованиям законодательства в сфере жилищного строительства.
Проект «Гранд Авеню» основан на современных инженерных решениях, прозрачной финансовой модели и многоуровневой системе контроля качества. Именно эти принципы лежат в основе создания комфортной, безопасной и долговечной среды для будущих жителей.
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф: ЖК «Гранд Авеню».
Застройщик АО СЗ ГРАНД АВЕНЮ.