Обменять наличную валюту теперь можно в банкоматах Сбера в ТЦ и аэропортах

«Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику, или искать пункт обмена валюты. Услуга становится доступной любому человеку в самых популярных и важных локациях: аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные центры. Например, иностранные туристы и люди, находящиеся в командировках, могут обменять валюту в банкомате сразу по прилёту. Также удобно воспользоваться новым форматом для обмена небольшой суммы — допустим, перед ужином в ресторане или посещением магазина. Наша услуга становится по-настоящему удобным сервисом и для россиян, выезжающих за рубеж».