13,5 тыс. кв. м спортивной инфраструктуры спроектировали с помощью ТИМ в Нижегородской области

«Наша цель — не просто внедрить технологии, а гарантировать результат: построить в срок, в рамках бюджета и с высоким качеством. Технологии информационного моделирования здесь — рабочий инструмент, который помогает держать под контролем даже самые сложные участки», — отметил руководитель проектного управления АО «СЗ НО “Дирекция по строительству”» Павел Веселовский.