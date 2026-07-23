13,5 тыс. кв. м спортивной инфраструктуры спроектировали с помощью ТИМ в Нижегородской области

Группа компаний «Дирекция по строительству» (100% акций принадлежат правительству Нижегородской области) спроектировала свыше 13,5 тыс. кв. м спортивной инфраструктуры с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ключевыми объектами стали два физкультурно-оздоровительных комплекса: на улице Родионова в Нижнем Новгороде площадью более 8,5 тыс. кв. м и на улице Ленина в Чкаловске площадью более 5 тыс. кв. м.
В этом году опыт Дирекции по развёртыванию ТИМ-контура в сжатые сроки был представлен на отраслевой конференции «САПР: Белые ночи» в Петергофе как пример эффективного использования цифровых инструментов для решения градостроительных задач.
«Наша цель — не просто внедрить технологии, а гарантировать результат: построить в срок, в рамках бюджета и с высоким качеством. Технологии информационного моделирования здесь — рабочий инструмент, который помогает держать под контролем даже самые сложные участки», — отметил руководитель проектного управления АО «СЗ НО “Дирекция по строительству”» Павел Веселовский.
Для реализации проектов Дирекция, совмещая функции генерального проектировщика и генподрядчика, выстроила единую цифровую среду на базе отечественного ПО с внутренними стандартами и утверждёнными шаблонами в среде общих данных.
«В качестве наглядного примера — применение ТИМ позволило Дирекции эффективно решать сложные инженерные задачи ещё на этапе проектирования. Так, при подготовке территории под ФОК на ул. Родионова, возводимого на месте недостроя 2014 года, благодаря цифровой информационной модели специалисты адаптировали проект под новые данные, а скорректированная документация успешно прошла государственную экспертизу», — добавил директор АО «СЗ НО “Дирекция по строительству”» Дамир Биктимиров.
Строительство ФОКа на улице Родионова с крытой ледовой ареной реализуется по концессионному соглашению регионального правительства с ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта» (входит в ГК «Дирекция по строительству»).