ВС признал законным приговор жителю Волгограда за шпионаж

Там рассказали, что Иван Мельничук был приговорен к 12 годам за участие в запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России”. Он инициативно вступил в переписку с представителем украинской разведки и по его приказу выполнял задания, направленные против безопасности и интересов РФ. Фигурант производил фотосъемку военных объектов и сообщал их местонахождение куратору.