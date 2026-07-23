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ВС признал законным приговор жителю Волгограда за шпионаж

ВС признал законным приговор жителю Волгограда за съемку военных объектов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор жителю Волгограда, который фотографировал военные объекты и передавал информацию о них украинским кураторам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там рассказали, что Иван Мельничук был приговорен к 12 годам за участие в запрещенной террористической организации «Легион “Свобода России”. Он инициативно вступил в переписку с представителем украинской разведки и по его приказу выполнял задания, направленные против безопасности и интересов РФ. Фигурант производил фотосъемку военных объектов и сообщал их местонахождение куратору.

Его признали виновным в установлении и поддержании гражданином РФ отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

«ВС России, изучив доводы кассационной жалобы и материалы уголовного дела, пришел к выводу, что наказание соответствует характеру и степени общественной опасности преступления. Приговор оставлен без изменения», — рассказали в пресс-службе.