Двухъярусный стал односторонним, у моста началась дорожная нервотрёпка

На подъездах нанесли новую разметку и установили знаки, запрещающие поворот налево со стороны и Московского проспекта, и Портовой. Проблема в том, что водители просто не видят этих предупреждений. Многие по привычке едут в надежде проскочить, а у блоков попадают в тупик. Начинается суета, из-за которой растут пробки и на Правой набережной, и на самом двухъярусном. Затем машины плотным потоком тянутся в сторону Московского проспекта.