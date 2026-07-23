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Двухъярусный стал односторонним, у моста началась дорожная нервотрёпка

Многие по-прежнему пытаются попасть с Правой набережной.

Источник: Клопс.ru

У двухъярусного моста в Калининграде творится хаос: после введения одностороннего движения водители продолжают подъезжать со стороны Правой набережной, а затем вынуждены разворачиваться или пытаются встроиться в поток. На месте в четверг, 23 июня, побывал корреспондент «Клопс».

Схему движения изменили несколько дней назад. Въезд на путепровод со стороны Правой набережной закрыли бетонными блоками. Дорога на самом мосту сузилась: разминуться теперь невозможно.

На подъездах нанесли новую разметку и установили знаки, запрещающие поворот налево со стороны и Московского проспекта, и Портовой. Проблема в том, что водители просто не видят этих предупреждений. Многие по привычке едут в надежде проскочить, а у блоков попадают в тупик. Начинается суета, из-за которой растут пробки и на Правой набережной, и на самом двухъярусном. Затем машины плотным потоком тянутся в сторону Московского проспекта.

Нагрузка на соседние улицы тоже изменилась. Часть водителей стала искать альтернативные маршруты. Грузовики снова поехали через эстакадный мост, несмотря на запрещающие знаки.

Ограничения были введены с 17 июля. По мнению городских властей, двухъярусный находится в аварийном состоянии. Собственник, ОАО «РЖД», решил после детального обследования ограничить нагрузку.

Елена Дятлова пообещала, что будут штрафовать водителей грузовиков, едущих по эстакаде. Там уже повесили камеры.

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