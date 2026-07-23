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В удмуртском селе Сюмси создали детский культурно-просветительский центр

Его оснастили интерактивным оборудованием, в том числе различными игровыми и обучающими комплексами.

Детский культурно-просветительский центр «Книжный парусник» открыли в селе Сюмси в Удмуртской Республике, сообщили в министерстве культуры региона. Пространство создано при поддержке национального проекта «Семья».

Уточним, что центр открыли на базе Сюмсинской районной детской библиотеки, которая была модернизирована. Там, в частности, обновили входную группу, заменили окна и потолки, отремонтировали санузел, установили сцену, закупили мебель и оборудование. Книжный фонд также был расширен.

Для проведения образовательных и досуговых программ приобрели интерактивный пол, песочницу, различные игровые и обучающие комплексы. Центр объединил четыре функциональные зоны: «Остров чтения», «Океан творчества и креатива», «Порт веселых забав» и «Бухта мастеров».

«Для нашей библиотеки открытие детского культурно-просветительского центра — это новый этап развития. Благодаря национальному проекту мы смогли не только обновить помещение и приобрести современное оборудование, но и создать пространство, где дети смогут читать, играть, заниматься творчеством и получать новые знания в интересных и современных форматах», — отметила директор библиотеки Анна Пантюхина.

В 2026 году в регионе откроют еще четыре подобных учреждения. Два из них будут расположены в Ижевске, по одному — в городе Глазове и селе Дебесы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.