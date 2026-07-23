В Ростове вынесли приговоры участникам группировки за вымогательство и похищение

Доказано, что гражданин России Абдурасул Бободжонов в мае 2024 года вступил в сговор с гражданами Исматулло Рахимбоевым, Кемраном Гусаиновым и гражданином одной из стран Средней Азии Исломджоном Зокировым. Целью сговора стало похищение иностранца с целью вымогательства 1 млн рублей. В материалах дела отмечается, что преступление сопровождалось грабежом и нанесением телесных повреждений.