Госдума приняла закон о персонифицированном учете ветеранов в системе ОМС

Для ведения персонифицированного учета ФОМС будут предоставляться сведения из централизованного информационного учета Социального фонда России о лицах, принимавших участие в СВО, и членах их семей, в частности, о ветеранах боевых действий, уволенных с военной службы, а также о членах семей погибших при выполнении задач в ходе СВО или после увольнения вследствие ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных при выполнении задач. Помимо этого, будут использоваться данные из ФГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».