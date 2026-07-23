Этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе» познакомит с Ильинским округом

Фестивальные события этого дня также включат мастер-классы по валянию цветов на фетре, обвинской росписи на спиле дерева, созданию текстильных кукол, папье-маше, вязанию коврика. Всем желающим предложат своими руками сделать этнографические украшения из белой глины.