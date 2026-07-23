Итоги дня: Медиафорум, рейдерский захват, особый путь, партийный контроль, ОКИ из суши

Трамвайные пути по ул. Шеронова в Хабаровске укладывают по особой технологии.
Около одного километра «бесшовных» трамвайных путей появится в Хабаровске по улице Шеронова к 1 сентября 2026 года в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По этому же маршруту на участке дороги для автотранспорта от ул. Волочаевской до ул. Ленина полностью обновят дорожное покрытие с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обеспечивает высокую прочность, долговечность и устойчивость к механическим и климатическим воздействиям. Техническая готовность маршрута — 60%. Губернатор края Дмитрий Демешин оценил промежуточный результат в ходе объезда объектов Хабаровска, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В Хабаровском районе дорогу к Матвеевскому шоссе приняли под партийным контролем.
Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России» по просьбам жителей отремонтирована дорога к Матвеевскому шоссе. Работы выполнены с полной заменой дорожной одежды, Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Дальневосточный Медиафорум торжественно открыли в Хабаровске.
В Хабаровске стартовал Дальневосточный Медиафорум (12+) — одно из крупнейших отраслевых событий Дальневосточного федерального округа. В течение двух дней, 23 и 24 июля, на площадках Дома офицеров Восточного военного округа (ОДОРА) и Молодежного досугового центра представители медиасообщества, органов власти, бизнеса, общественных организаций, пресс-служб и образовательных учреждений обсудят ключевые вызовы современной журналистики, цифровых коммуникаций и информационной политики.
Путь к сдаче расчищен: застройщик в одиночку достроит проблемный долгострой на Павленко в Хабаровске.
В Хабаровске поставлена точка в вопросе о судьбе крупного недостроя в центре города. Центральный районный суд удовлетворил иск компании ООО СЗ «Верита», фактически передав ей единоличное право распоряжаться объектом, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения после вспышки кишечной инфекции в кафе Хабаровска.
Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провело эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Суши Стар» (ИП Кисюк А. А.). Поводом стали экстренные извещения о регистрации случаев острой кишечной инфекции у горожан, связавших свое недомогание с употреблением еды из этого заведения, сообщает пресс-служба Управления.
Бумажный захват: хабаровские рейдеры оставили китайских инвесторов без 144 млн рублей.
Железнодорожный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по делу о масштабном мошенничестве. Трое местных жителей — Р., Х. и С. — признаны виновными в хищении имущества производственного кооператива, членами которого были граждане КНР. При этом Х. использовал свое служебное положение руководителя, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Вода ушла со всех приусадебных участков в Охотском округе.
Паводковая обстановка в Охотском муниципальном округе улучшается. На реках продолжается спад воды. Как итог: все приусадебные участки и внутрипоселковые проезды в населенных пунктах освободились от подтопления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Строительная компания в Хабаровском крае заплатит 2 млн за подарки путейцу.
В Хабаровском крае по инициативе транспортной прокуратуры организация оштрафована на 2 млн рублей за передачи взяток в ее интересах. Строительная компания хотела быстрее получить разрешения на работы от железной дороги. А чтобы «ускорить» процесс, её представители в подарили сотруднику ДВЖД заборные сваи и снегоуборщик, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Рисовал адреса смерти: в Хабаровске задержали автора наркограффити.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску задержали 22-летнего жителя микрорайона Пятая площадка. По данным полицейских, молодой человек занимался рекламой наркомагазина и распространял растительные наркотики через закладки, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.