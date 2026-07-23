В Белгороде упразднили должность мэра

Валентин Демидов родился в Липецкой области в 1976 году. В 2007 году стал главой Армянска на севере Крыма, когда полуостров входил в состав Украины. В июне 2015 года стал министром экономразвития Крыма, но уже через год ушел с поста по собственному желанию. Осенью 2020 года стал вице-мэром Симферополя, а весной 2021 года — главой крымской столицы. Однако на этом посту господин Демидов продержался недолго, досрочно покинул его, не проработав и года. Глава республики Сергей Аксенов объяснял это тем, что тот «не достиг необходимых результатов и признал недоработку». С 12 октября 2022 года господин Демидов занимал должность первого заместителя главы администрации Белгорода. В январе 2023-го стал мэром облцентра в первый раз.