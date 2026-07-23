Нижегородцам рассказали, как вернуться к нормальной жизни после ЧМ

Как рассказала руководитель Психологической службы ПИМУ Мария Халак, за полтора месяца у болельщиков сформировалась привычка к постоянным эмоциональным всплескам. Мозг регулярно получал мощную стимуляцию за счёт выброса дофамина, серотонина и окситоцина. Когда турнир закончился, этот источник исчез. «Жизнь может казаться серой не потому, что она объективно ухудшилась, а потому, что нейромедиаторная планка была искусственно поднята до небес», — пояснила психолог. Вторая проблема — сбитый режим сна. За месяц ночных просмотров циркадные ритмы могли сместиться на 3−4 часа.