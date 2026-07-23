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Нижегородцам рассказали, как вернуться к нормальной жизни после ЧМ

За полтора месяца у болельщиков сформировалась привычка к постоянным эмоциональным всплескам.

Источник: Комсомольская правда

Почти 40 дней нижегородские футбольные болельщики жили по американскому времени, смотрели матчи до утра и жили эмоциями. Турнир закончился, а вместе с ним исчез и источник ярких переживаний. Теперь многие жалуются на апатию, разбитость и бессонницу, пишет НИА «Нижний Новгород».

Как рассказала руководитель Психологической службы ПИМУ Мария Халак, за полтора месяца у болельщиков сформировалась привычка к постоянным эмоциональным всплескам. Мозг регулярно получал мощную стимуляцию за счёт выброса дофамина, серотонина и окситоцина. Когда турнир закончился, этот источник исчез. «Жизнь может казаться серой не потому, что она объективно ухудшилась, а потому, что нейромедиаторная планка была искусственно поднята до небес», — пояснила психолог. Вторая проблема — сбитый режим сна. За месяц ночных просмотров циркадные ритмы могли сместиться на 3−4 часа.

По словам эксперта, восстановление займёт около месяца. Первые улучшения возможны уже через 10 дней. Специалисты рекомендуют ложиться до 23:00, постепенно возвращаться к привычному графику, больше гулять и не ругать себя за временную усталость. «Если больше двигаться, то накопленные, нереализованные адреналиновые эмоции уйдут», — добавила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.