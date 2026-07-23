Выставки, хор ветеранов и секретная звезда: в воскресенье Балтийск отметит День города

В воскресенье, 26 июля, Балтийск отметит День города. Празднование развернётся на семи отдельных площадках. Подробности — в материале «Клопс».
Основные локации в день праздника будут работать с 10:00 до 22:00. Главное действие развернётся на площади «Балтийской славы».
Расписание:
14:00 — торжественная церемония открытия и вручение медалей «80 лет Калининградской области». 14:45 — концерт коллективов Культурно-молодёжного центра, 16:00 — выступление приглашённых артистов из Калининграда. 21:00 — хедлайнер программы.
По предварительной информации, главной звездой вечера станет Дмитрий Колдун. На площади также будут работать выставка оружия, батуты, карусели, электромобили и фудкорты.
Спортивная часть развернётся на стадионе «Балтиец». С 10:00 до 12:00 там запланированы «Весёлые старты» для детей и городские турниры по разным видам спорта. Батуты на стадионе работают до 20:00.
Для тех, кто предпочитает что-то более камерное, состоится концерт в парке имени А. Головко. В полдень там стартует программа, подготовленная Домом детского творчества. Она продлится полтора часа.
В сквере у Культурно-молодёжного центра на Ленинградской с 12:00 развернут выставку декоративно-прикладного искусства «Аллея мастеров». Там же пройдут мастер-классы и шахматный турнир. А ровно в 13:00 в сквере выступит хор ветеранов «Россиянка» с программой «Песни нашей молодости».
Ещё одна концертная точка — сквер у бюстов адмиралам Горшкову и Егорову на улице Красной Армии. В 12:30 там начнётся программа Детской школы искусств имени И. Баха, а параллельно проведут мастер-классы по живописи.
В сквере у библиотеки на Сенявина с 13:00 до 14:00 пройдёт литературно-игровая программа. В кинозале Культурно-молодёжного центра на Ленинградской с 10 утра стартуют кинопоказы.
Дополнительно развлекательные программы пройдут ещё на двух площадках:
с 10:00 до 11:00 на Киркенесской, 19; с 14:00 до 15:00 на Гвардейском бульваре, 11−13.
Накануне и в День города будут введены запреты для автомобилистов. 25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 закроют движение и стоянку на Кронштадтской, Головко, Н. Кузнецова, а также на территории морского причала № 3. Паромная переправа будет работать только на выпуск автомобилей, прибывших ранее.