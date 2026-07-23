Выставки, хор ветеранов и секретная звезда: в воскресенье Балтийск отметит День города

Накануне и в День города будут введены запреты для автомобилистов. 25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 закроют движение и стоянку на Кронштадтской, Головко, Н. Кузнецова, а также на территории морского причала № 3. Паромная переправа будет работать только на выпуск автомобилей, прибывших ранее.