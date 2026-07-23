Красноярцам напомнили о правилах безопасного сбора и приготовления грибов

Жителям Красноярского края напомнили о правилах, которые помогут избежать отравлений в грибной сезон. Рекомендации опубликовали специалисты регионального Управления Роспотребнадзора.
Перед походом в лес специалисты советуют взять плетеную корзину, нож, спички, воду, заряженный телефон и плащ-дождевик. Лучше надеть заметную одежду и высокие ботинки или сапоги — это поможет защититься от клещей и змей. Выходить за грибами рекомендуется утром: не прогретые солнцем грибы лучше сохраняются.
Собирать грибы следует только вдали от автомобильных дорог и промышленных предприятий, поскольку они способны накапливать тяжелые металлы. При этом важно придерживаться принципа «не уверен — не бери». Если есть сомнения в виде гриба или он старый, мягкий, водянистый или трухлявый, его лучше оставить в лесу. Даже съедобные грибы в таком состоянии могут привести к отравлению.
После сбора грибы необходимо сразу очистить от земли, листьев и хвои, а переработать — в день сбора. Перед приготовлением их рекомендуется положить в соленую воду, чтобы избавиться от насекомых и других «незваных гостей».
Во избежание отравлений грибы необходимо тщательно подвергать тепловой обработке. Роспотребнадзор рекомендует варить их в два этапа: сначала 10 минут, затем слить воду и отварить повторно. Только после этого можно готовить грибные блюда.
Особую осторожность специалисты призывают соблюдать при домашнем консервировании. Герметично закатанные банки могут стать источником ботулизма — смертельно опасного заболевания. Перед консервацией грибы необходимо тщательно промывать, строго соблюдать рецептуру и использовать достаточное количество соли и уксуса. Хранить домашние консервы рекомендуется в холодильнике или погребе.
Также в Роспотребнадзоре напомнили, что грибы примерно на 90% состоят из воды и содержат витамины и минералы. Однако из-за наличия хитина, который не усваивается человеческим организмом, их не рекомендуют детям до 10 лет и людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. При приготовлении грибы следует хорошо измельчить.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.