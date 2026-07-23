Красноярцам напомнили о правилах безопасного сбора и приготовления грибов

Собирать грибы следует только вдали от автомобильных дорог и промышленных предприятий, поскольку они способны накапливать тяжелые металлы. При этом важно придерживаться принципа «не уверен — не бери». Если есть сомнения в виде гриба или он старый, мягкий, водянистый или трухлявый, его лучше оставить в лесу. Даже съедобные грибы в таком состоянии могут привести к отравлению.