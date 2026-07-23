Опыт проекта «Вам решать!» обсудили в Доме народного единства в Нижнем Новгороде

По словам заместителя министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николая Костюковича, с 2013 года в рамках проекта реализовано более 5,5 тысячи инициатив на сумму свыше 7,8 млрд рублей, а участие приняли более 600 тысяч жителей. «Проект “Вам решать!” направлен на совершенствование системы взаимодействия власти и общества, на формирование культуры партнерства», — подчеркнул он.