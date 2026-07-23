Опыт проекта «Вам решать!» обсудили в Доме народного единства в Нижнем Новгороде

22 июля в Нижнем Новгороде на площадке Дома народного единства Нижегородский экспертный клуб совместно с НИУ-филиалом Президентской академии (РАНХиГС) провели круглый стол «Инициативное бюджетирование как показатель социального самочувствия: опыт проекта “Вам решать!” в Нижегородской области».
Участники оценили влияние проекта на рост гражданской активности, проанализировали практики местного самоуправления и обсудили перспективы развития инициативного бюджетирования.
По словам заместителя министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николая Костюковича, с 2013 года в рамках проекта реализовано более 5,5 тысячи инициатив на сумму свыше 7,8 млрд рублей, а участие приняли более 600 тысяч жителей. «Проект “Вам решать!” направлен на совершенствование системы взаимодействия власти и общества, на формирование культуры партнерства», — подчеркнул он.
Исполнительный директор Совета муниципальных образований региона Дмитрий Филипенко отметил, что проект сформировал реальные связи между главами МСУ и сообществом сельских старост. Профессор нижегородского филиала РАНХиГС Андрей Дахин связал современную практику с исторической традицией «вече», когда проблемы решались «всем миром».
«Сегодня эта же традиция решать проблемы “всем миром” приобрела форму проекта “Вам решать!”», — сказал он.
Директор НИИ проблем социального управления Максим Лубяной добавил, что проект создаёт локальную общность и восстанавливает социальные связи, что является основой устойчивого социального самочувствия. Социолог, заведующий кафедрой РАНХиГС Никита Шангин указал, что успешные проекты повышают вовлечённость граждан и трансформируют отношение людей к жизни.
Модератор круглого стола Евгений Семёнов резюмировал: гарантия дальнейшего развития проекта — заявление губернатора Глеба Никитина в мае 2026 года о намерении региона неукоснительно выполнять все социальные обязательства.
Ранее сообщалось, что более половины объектов по проекту «Вам решать!» уже реализованы в Нижнем Новгороде.