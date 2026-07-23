Гражданских служащих региона планируют научить управлять эмоциями и стрессом

Речь идёт о пяти программах повышения квалификации. «Управление эмоциями и стрессом» должны освоить 26 человек. Цена за единицу — 11 887 рублей. «Эффективные письменные коммуникации для государственных служащих: от документов до социальных сетей» изучат 12 человек (11 643 рубля за единицу). Ещё три программы — «Методы эффективных коммуникаций с гражданами: как донести сложную информацию», «Мастерство публичных выступлений и эффективного общения», «Технологии искусственного интеллекта в деятельности юриста» — пройдут 15, 20 и 6 человек соответственно. Цена за единицу — порядка 9−12 тысяч рублей.