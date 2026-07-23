Коммунальщики предупреждают об отключении холодной воды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 23 июля, «КрасКом» уведомил управляющие компании, обслуживающие дома в западной и северо-западной части левобережья Красноярска, о предстоящем плановом отключении холодной воды с 23:00 часов 7 августа до 23:00 часов 9 августа.
Уведомление за 10 дней о дате ограничения подачи коммунального ресурса наплавлено в УК в соответствии с требования федерального законодательства. В период подготовки к зиме водозаборов «Гремячий лог» и о. Казачий, проведения профилактических работ на сетях водоснабжения и водоотведения, технологического подключения строящихся жилых домов будет приостановлено холодное водоснабжение в следующих районах:
полностью в ОКТЯБРЬСКОМ районе (ВКЛЮЧАЯ: мкр. Горный; мкр. Славянский; мкр. Овинный; мкр. Плодово-Ягодная станция; ДСНТ Отдых-1, СТ Отдых-2«, СТ “Калина”, СТ “Инвалид-1”, ТСН “Отдых, ДНТ “Мираж”),
в части ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО района (до железной дороги со стороны Октябрьского района, ул. Озерная, ул. Северо-Енисейская, ул. Маерчака (от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина),
в части ЦЕНТРАЛЬНОГО района (пос. СВЭМ, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская (от ул. Калинина в сторону пос. Солонцы), ул. Подзолкова, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 3и, 3к,
5, 5а, 5б, 5 В, 7/1, 7/2, 15, 15Б к1а, 15Б к2а, 15Б к3а, 15Б к3, 15Б к4, 17, 19, 21, ул. Промысловая, ул. Караульная, 1−37),
в части СОВЕТСКОГО района (пер. Светлогорский, 10Б, 10 Г, 12А, 16, 18, 22, 24; ул. Подзолкова, 26),
пос. «Солонцы», мкр. Новалэнд, мкр. «Живём», д. Минино, д. Бугачево, пос. Шамони.
Карта контура водозаборов «Гремячий лог» и о. Казачий.
На время ремонта водозаборов Управляющим компаниям необходимо произвести отключение внутридомовой системы от сетей центрального водоснабжения и произвести ремонт или замену неисправной запорной арматуры. Также УК обязаны уведомить жителей через объявления на подъездах или в общедомовых чатах национального мессенджера МАХ о необходимости набрать необходимый запас питьевой воды, т.к. подвоз будет осуществляться только в социально-значимые учреждения.
Информацию о планируемых работах на внутридомовых инженерных коммуникациях УК необходимо передать в диспетчерскую службу КрасКом не позднее 16:00 часов 6 августа по телефону 211−39−63.