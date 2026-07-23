Коммунальщики предупреждают об отключении холодной воды

На время ремонта водозаборов Управляющим компаниям необходимо произвести отключение внутридомовой системы от сетей центрального водоснабжения и произвести ремонт или замену неисправной запорной арматуры. Также УК обязаны уведомить жителей через объявления на подъездах или в общедомовых чатах национального мессенджера МАХ о необходимости набрать необходимый запас питьевой воды, т.к. подвоз будет осуществляться только в социально-значимые учреждения.