Тамбовский бензин марок АИ-95 и выше оказался самым дорогим в ЦФО

По информации Росстата, автомобильный бензин на АЗС в Тамбовской области по состоянию на 20 июля был вторым по стоимости в Центральном федеральном округе (ЦФО). Совокупный показатель с учетом всех марок составил 90,84 ₽ за литр после 81,43 ₽ неделей ранее. Это значительно выше среднего результата по России (77,31 ₽) и ЦФО (75,21 ₽). Воронежская область с общим результатом 91,28 ₽ заняла первое место, но по позициям «АИ-95», а также «АИ-98 и выше» Тамбовская ее опередила.