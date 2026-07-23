Городецкий музейный комплекс стал победителем конкурса

Сотрудники музея рассказали, что благодаря гранту в размере более 760 тысяч рублей они смогут осуществить давние мечты. Средства пойдут на реставрацию гордости музейной коллекции — уникального сарафана конца XVIII века и проведение мероприятий по сохранению и популяризации традиционного городецкого костюма.