Городецкий музейный комплекс стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России». Проект «Шёлковая сказка. Путешествие в мир городецкого костюма» получил высокую оценку экспертной комиссии и вошёл в число лучших в 2026 году.
Сотрудники музея рассказали, что благодаря гранту в размере более 760 тысяч рублей они смогут осуществить давние мечты. Средства пойдут на реставрацию гордости музейной коллекции — уникального сарафана конца XVIII века и проведение мероприятий по сохранению и популяризации традиционного городецкого костюма.
Проект стартует 1 сентября и продлится до лета будущего года. Авторы проекта обещают, что посетителей музея ждёт море событий и насыщенный и очень красивый год.
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