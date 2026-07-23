В Екатеринбурге в День города запретят продажу алкоголя и установят КПП

С 28 июля по 22 августа в уральской столице пройдет порядка 30 праздничных событий. Запрет на продажу алкоголя 1 августа будет действовать с утра и почти до окончания суток преимущественно на центральных улицах, но ограничения также будут вводиться на ВИЗе, в Академическом районе и других. Также ограничения на отдельных улицах введут 31 июля, 8 и 15 августа.