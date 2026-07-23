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Дожди, гроза и град. Погода в Перми и Пермском крае на 24 июля 2026 года

Какая погода будет в Перми и Пермском крае в пятницу, 24 июля 2026 года: точный прогноз.

24 июля 2026 года в Перми и Пермском крае ожидаются кратковременные дожди и гроза, а в дневное время возможен град. Подробный прогноз погоды — в материале сайта perm.aif.ru.

Какая погода будет в Перми 24 июля 2026 года?

По данным Пермского ЦГМС, ночью температура воздуха составит +16… +18 °C. Преимущественно без осадков, возможен туман. Порывы ветра южного направления — 2−7 м/с.

Днём столбик термометра поднимется до +28… +30 °C. В Перми возможны кратковременные дожди, гроза и град. Порывы ветра южного направления — 5−10 м/с.

Как рассказал доктор географических наук Андрей Шихов, погоду будет определять малоградиентное барическое поле. Отсутствие влияние антициклона приведет к более активному формированию гроз, в пятницу они ожидаются в центральных районах региона, включая Пермь.

Какая погода будет в Пермском крае 24 июля 2026 года?

По данным Пермского ЦГМС, ночью в Пермском крае ожидается +15… +20 °C. Местами возможен кратковременный дождь, гроза и туман. Порывы ветра южного направления — 2−7 м/с.

Днём потеплеет, температура воздуха составит +26… +31 °C. Как и в краевой столице, на территории всего региона ожидаются кратковременный, в отдельных районах сильных дождь, гроза и град. Порывы ветра южного направления — 5−10 м/с.

Кроме того, в случае выпадения на бассейнах рек большого количество осадков 23 июля, в пятницу возможны резкие подъёмы воды.

Предупреждение от МЧС.

Жителям Пермского края поступило экстренное предупреждение из официального приложения МЧС. По данным ведомства, 24 июля в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный дождь, гроза, местами возможен град в дневное время, ночью — туман. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

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