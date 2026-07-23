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В Прикамье мошенники обманывают дачников фейковыми квитанциями

Если вы всё же стали жертвой — сразу сообщите в банк, чтобы попытаться остановить перевод, и подайте заявление в полицию.

Министерство связи и информации Пермского края предупредило жителей о новой волне мошенничества в сезон летних отпусков.

На интернет-площадках и в мессенджерах публикуются объявления об аренде дач по привлекательно низкой цене. Фотографии берутся из настоящих объявлений других владельцев. После получения предоплаты «арендодатели» перестают выходить на связь, а объявление удаляют.

Минсвязи рекомендует проверять фото через поиск по картинке, сравнивать цены с рыночными, требовать договор и документы на участок. Если владелец торопит с переводом денег — это повод насторожиться. Кроме того, мошенники рассылают поддельные квитанции на оплату взносов в СНТ. В них меняют реквизиты получателя, ИНН и расчётный счёт. Не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров. Взносы платят только на официальный счёт товарищества — не на карту председателя. Специалисты Минсвязи также предупреждают о звонках от лжесотрудников Росреестра, налоговой или администрации. Всегда перезванивайте в ведомства по номерам с официальных сайтов. Если вы всё же стали жертвой — сразу сообщите в банк, чтобы попытаться остановить перевод, и подайте заявление в полицию. Приложите скриншоты переписки, чеки и ссылки на объявления.