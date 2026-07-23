В Прикамье мошенники обманывают дачников фейковыми квитанциями

Минсвязи рекомендует проверять фото через поиск по картинке, сравнивать цены с рыночными, требовать договор и документы на участок. Если владелец торопит с переводом денег — это повод насторожиться. Кроме того, мошенники рассылают поддельные квитанции на оплату взносов в СНТ. В них меняют реквизиты получателя, ИНН и расчётный счёт. Не переходите по ссылкам из писем и мессенджеров. Взносы платят только на официальный счёт товарищества — не на карту председателя. Специалисты Минсвязи также предупреждают о звонках от лжесотрудников Росреестра, налоговой или администрации. Всегда перезванивайте в ведомства по номерам с официальных сайтов. Если вы всё же стали жертвой — сразу сообщите в банк, чтобы попытаться остановить перевод, и подайте заявление в полицию. Приложите скриншоты переписки, чеки и ссылки на объявления.