В Омском регионе растет число укушенных клещами детей

«СуперОмск» обратил внимание, что при сравнении с предыдущими двумя неделями показатели по пострадавшим от укусов клещей детям стали выше. Так, по информации ведомства, с 15 июля текущего года по 23 июля зарегистрировано 19 детей, обратившихся к медикам с жалобами на присасывание клещей, а в период с 2 июля по 10 июля таковых было всего 11.