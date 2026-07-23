В Омском регионе растет число укушенных клещами детей

В Управлении Роспотребнадзора по Омской области обновили данные о количестве пострадавших жителей от укусов клещей и представили отчет о ситуации с клещевым энцефалитом в регионе на данный момент.
Так, по состоянию на 22 июля 2026 года в омские медорганизации обратились 3 225 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 014 детей, что не превышает среднемноголетние значения. Как отметили в ведомстве, случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами членистоногих, не зарегистрировано.
«СуперОмск» обратил внимание, что при сравнении с предыдущими двумя неделями показатели по пострадавшим от укусов клещей детям стали выше. Так, по информации ведомства, с 15 июля текущего года по 23 июля зарегистрировано 19 детей, обратившихся к медикам с жалобами на присасывание клещей, а в период с 2 июля по 10 июля таковых было всего 11.
Стоит отметить, что за прошедшую неделю отмечается положительная динамика по снижению количества не только энцефалитных клещей, но и паразитов, инфицированных возбудителями иных болезней.
"В специализированных лабораториях исследовано 95,8% клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями — 12,1%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 2,0%, моноцитарного эрлихиоза человека — 2,2% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,0%, — указано в официальной публикации пресс-службы регионального Роспотребнадзора.
Неделей ранее клещей, зараженных боррелиями, было обнаружено 12,2%, вирусом клещевого энцефалита — 2,1%, моноцитарного эрлихиоза человека — 2,3% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 1,0%.
Напомним, что для медучреждений Омской области на днях закупили новую партию детской вакцины от клещевого энцефалита. Ранее «СуперОмск» писал, что КУ «Центр закупок товаров, работ и услуг» организовал тендер, в рамках условий которого в регион поступит 14 790 доз лекарственного средства в форме суспензии для внутримышечного введения. Каждая доза вакцины составляет 0,25 мл, что соответствует педиатрическим стандартам и свидетельствует о том, что приобретенный препарат предназначен исключительно для вакцинации детей и подростков.