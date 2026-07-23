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В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

«Новые люди» предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона “О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации” предлагается установить 1 сентября — День знаний нерабочим праздничным днем», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается изменить правовой статус Дня знаний, включив его в установленный ТК РФ перечень нерабочих праздничных дней, вместо создания специального дополнительного отпуска или отдельного права на освобождение от работы для определенной категории родителей.

По мнению авторов, придание этой дате статуса нерабочего праздничного дня подчеркнет значение образования, детства и семьи в системе государственных приоритетов.

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