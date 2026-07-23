В России разгадали загадку «офиуры из бездны»

«Офиура из бездны» называется так, потому что встречается не только на мелководье, но и в самых глубоководных и труднодоступных частях Мирового океана. Долгое время ученые не могли определить происхождение этого загадочного животного, похожего на звезду с игольчатыми лучами, но не относящегося к морским звездам. Авторы работы изучили образцы, собранные в глубоководном желобе к востоку от Японии, и впервые выделили новое семейство офиур, назвав его Abyssuridae.