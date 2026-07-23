В России разгадали загадку «офиуры из бездны»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские исследователи впервые описали эволюционное происхождение и обнаружили ближайших родственников загадочного глубоководного животного — «офиуры из бездны», обитающей на глубине более 7 тыс. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.
«Офиура из бездны» называется так, потому что встречается не только на мелководье, но и в самых глубоководных и труднодоступных частях Мирового океана. Долгое время ученые не могли определить происхождение этого загадочного животного, похожего на звезду с игольчатыми лучами, но не относящегося к морским звездам. Авторы работы изучили образцы, собранные в глубоководном желобе к востоку от Японии, и впервые выделили новое семейство офиур, назвав его Abyssuridae.
«С помощью молекулярно-генетических данных впервые удалось установить ближайших родственников Abyssura brevibrachia — ими оказались представители рода Ophiambix. Объединив молекулярно-генетические и морфологические данные для родов Abyssura и Ophiambix, мы обосновали и выделили новое семейство офиур Abyssuridae. Это важный вклад в понимание системы и эволюции всего класса офиур», — пояснил ведущий научный сотрудник Зоологического музея МГУ Александр Мартынов, который сделал открытие в соавторстве с ведущим научным сотрудником ИБР РАН Татьяной Коршуновой.
Обнаруженные у глубоководных «звезд» родственники, в отличие от них, в основном встречаются на глубинах около 100 м. Лишь один их вид обитает на уровне 5 тыс. м под водой.
«Новое исследование предоставляет важные выводы для понимания возраста происхождения различных семейств офиур. Еще одним значимым результатом исследования стало доказательство педоморфного происхождения нового семейства Abyssuridae. Педоморфоз — это эволюционный феномен, при котором “детские” признаки предков сохраняются на взрослых стадиях потомков. Именно он, например, сыграл важную роль в происхождении человека: без биологически значительно растянутого периода взросления не было бы всего того культурного богатства и передачи сложных знаний и умений от поколения к поколению, которое, собственно, и сделало человека человеком», — также уточнили ТАСС в вузе.
Результаты работы опубликованы в журнале Diversity.