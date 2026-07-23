В Красноярске с 25 июля ограничат движение на улице Вавилова

С 09:00 25 июля в Красноярске введут ограничения движения на улице Вавилова. Они связаны с капитальным ремонтом участка тепловой сети. Полностью перекроют проезд от переулка Якорного до дома № 60 на улице Вавилова. Кроме того, проезжую часть сузят до одной полосы на участках от дома № 31 по улице Вавилова до переулка Якорного, а также в районе здания № 60. Знаки «Движение запрещено» установят от переулка Вузовского до улицы Вавилова, 60. В мэрии сообщили, что на время ремонта закроют остановку общественного транспорта «Городской архив» для посадки и высадки пассажиров. Вместо нее организуют временные остановочные пункты на переулке Вузовском: в районе здания № 95 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» и возле дома № 3 по переулку Вузовскому. Напомним, что мэрия Красноярска ищет подрядчика для строительства нового пешеходного моста на Татышев.