Раскрыты доходы мэра Марченко и других кандидатов в Госдуму

Раскрыли свои доходы и уроженцы Волгоградской области, которые баллотируются в Госдуму по линии «ЕР» от других регионов. В частности, действующий депутат Госдумы Владимир Плотников, избиравшийся от волгоградского региона, а теперь собравшегося защищать интересы жителей Брянской области, раскрыл доход за прошлый год в размере 15,1 миллиона рублей. Он владеет тремя земельными наделами и домом в Волгоградской области, квартирой и гаражным боксом в Москве, а также автомобилем Toyota Camry 2019 года выпуска.