«Пустоты царапали глаз»: в бегемотнике Калининградского зоопарка восстановили красочную мозаику

В бегемотнике Калининградского зоопарка привели в порядок мозаичное панно. Работу завершили как раз к 130-летнему юбилею учреждения. Подробности — в материале «Клопс».
Панно в бегемотнике появилось в 1973—1974 годах — это яркая монументальная работа из плитки, которую вручную окрашивали специальными красками и обжигали в печи. Автором мозаики была калининградская художница Юлия Кондрашова.
Однако время стену не пощадило: за полвека панно потеряло 25 фрагментов, и на видном месте образовались пустоты.
«Эти пустоты производили впечатление выбитого зуба, царапали глаз», — утверждает художница-керамист Татьяна Ляшук, которая взялась за восстановление.
Художница признаётся, что помнит это панно ещё с детства и давно мечтала привести его в порядок. Хотя утраченным оказались всего около 1% плиток, это портило впечатление. Так возникло вполне естественное желание — восстановить целостность картины.
Работать с советской мозаикой оказалось непросто. Плитка имела размер 15 на 15 сантиметров — для того времени стандарт, но сейчас такую уже не выпускают. Поэтому каждый фрагмент пришлось подрезать вручную. Установить элементы на стену помогли монтажники зоопарка.
Сложности добавила атмосфера бегемотника. Из-за постоянной высокой влажности оригинальные плитки покрылись налётом, и их настоящий цвет почти не угадывался. Вместе с архитектором Юлией Максимовой Ляшук проводила исследования, подбирала цвета из палитры глазурей и красок для керамики, чтобы максимально точно воссоздать первоначальный вид.
Долго ли прослужит новая плитка, оценить сложно. Но художница надеется, что она будет радовать посетителей бегемотника как можно дольше.
«Всё разрушается со временем. Никому не нужное утрачивается стремительно, все мы не вечны. В наших силах сберечь и сохранить то, что мы можем сохранить», — подчеркнула Татьяна Ляшук.
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