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Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою пройдёт в селе Дивеево 1−2 августа

Соревнования состоятся в рамках XIII Всероссийского военно-спортивного фестиваля.

1 и 2 августа в селе Дивеево Нижегородской области пройдут престижные соревнования по армейскому рукопашному бою: в рамках XIII Всероссийского военно-спортивного фестиваля «Православный воин» состоится Кубок Нижегородской митрополии. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Турнир пройдёт на территории полевого лагеря «Казачий острог». За чемпионские пояса сразятся юноши в трёх возрастных категориях от 12 до 17 лет.

Фестиваль собирает сильнейших участников и способствует развитию патриотического воспитания. Организаторы желают всем спортсменам несгибаемой стойкости, честной борьбы и ярких побед.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородца завоевали награды на чемпионате России по армейскому рукопашному бою.

(12+).