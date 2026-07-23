Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою пройдёт в селе Дивеево 1−2 августа

1 и 2 августа в селе Дивеево Нижегородской области пройдут престижные соревнования по армейскому рукопашному бою: в рамках XIII Всероссийского военно-спортивного фестиваля «Православный воин» состоится Кубок Нижегородской митрополии. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Турнир пройдёт на территории полевого лагеря «Казачий острог». За чемпионские пояса сразятся юноши в трёх возрастных категориях от 12 до 17 лет.
Фестиваль собирает сильнейших участников и способствует развитию патриотического воспитания. Организаторы желают всем спортсменам несгибаемой стойкости, честной борьбы и ярких побед.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородца завоевали награды на чемпионате России по армейскому рукопашному бою.
(12+).