Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою пройдёт в селе Дивеево 1−2 августа

1 и 2 августа в селе Дивеево Нижегородской области пройдут престижные соревнования по армейскому рукопашному бою: в рамках XIII Всероссийского военно-спортивного фестиваля «Православный воин» состоится Кубок Нижегородской митрополии. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.