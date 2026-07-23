Оперштаб: в Прикамье удалось снизить напряженность в розничном отпуске топлива

В Пермском крае налажены ежедневные поставки топлива, которые постепенно насыщают рынок и повышают запасы на АЗС. В частности, нарастила поставки и лимиты отпуска на своих АЗС компания «ЛУКОЙЛ», возобновились продажи на второй крупнейшей в регионе сети компании «Нефтехимпром». Такие данные были озвучена на прошедшем заседании оперштаба.