Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства.
Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав РФ.
Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга.
Обязательное условие для этого — наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.
Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.