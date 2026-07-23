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Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий

Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для ветеранов и инвалидов боевых действий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства.

Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав РФ.

Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга.

Обязательное условие для этого — наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.

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