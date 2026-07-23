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СМИ: молодожены попали под удар беспилотника у ЗАГСа в Белгороде

Издание Fonar.tv сообщило об атаке беспилотника на молодоженов у ЗАГСа в Белгороде сегодня днем. По данным СМИ, в результате пострадали жених и один из гостей. Официально эту информацию не комментировали.

Источник: Коммерсантъ

Издание Fonar.tv сообщило об атаке беспилотника на молодоженов у ЗАГСа в Белгороде сегодня днем. По данным СМИ, в результате пострадали жених и один из гостей. Официально эту информацию не комментировали.

Журналисты опубликовали в своем Telegram-канале фото с места атаки, на которых пострадавшим оказывают первую помощь. Уточняется, что жених якобы получил легкое ранение ноги от осколка. Гостю осколок поранил ногу — его увезла бригада скорой помощи.

В издании добавили, что невеста не пострадала, но у нее загорелось платье.

В районе полудня белгородский оперштаб сообщил, что в центре Белгорода взорвался беспилотник. Из-за этого двое мужчин получили осколочные ранения ног. Также повреждены два транспортных средства.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 157 ударов по Белгородской области. В результате один мирный житель погиб и девять пострадали.

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