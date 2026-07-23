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Две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить приключения из книг

Об этом говорит исследование, организованное ВТБ, Литрес и «Читай-города».

Книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, как россияне относятся к приключенческой литературе. 83% респондентов сказали, что остаются поклонниками этого жанра, а 66% хотя бы раз мечтали повторить подвиги и приключения литературных героев.

Чаще всего любимыми книгами они называли «Властелина колец» (12+) Джона Толкина (29%), цикл детективов о Шерлоке Холмсе Конан-Дойля (25%) и «Граф Монте-Кристо» (12+) Александра Дюма (24%). В список любимых литературных героев из приключенческих книг у россиян вошли Шерлок Холмс, Арагорн, Эдмон Дантес, Алиса Селезнёва и Д’Артаньян.

66% опрошенных сказали, что мечтали испытать приключения и подвиги героев книг, а 40% прямо представляли себя на месте героев. В мечтах они отправлялись на поиск сокровищ и артефактов, путешествовали во времени, выполняли шпионскую миссию или вели тайное расследование. Больше половины сказали, что готовы на такой подвиг ради спасения любимого, близких и друзей. Но только каждый десятый рассказал, что привносит дух приключений в свою реальную жизнь. Обычно под этим понимаются путешествия, альпинизм, дайвинг и т.п.

Опрос прошёл в июле 2026 года среди 1500+ россиян в возрасте 18−65 лет в городах России с населением от 100 тысяч человек. Респонденты отвечали на вопросы через онлайн-форму. Им были предложены готовые варианты ответов и графа «другое» при возможности выбрать несколько вариантов ответов.