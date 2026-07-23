Две трети россиян хотя бы раз мечтали повторить приключения из книг

66% опрошенных сказали, что мечтали испытать приключения и подвиги героев книг, а 40% прямо представляли себя на месте героев. В мечтах они отправлялись на поиск сокровищ и артефактов, путешествовали во времени, выполняли шпионскую миссию или вели тайное расследование. Больше половины сказали, что готовы на такой подвиг ради спасения любимого, близких и друзей. Но только каждый десятый рассказал, что привносит дух приключений в свою реальную жизнь. Обычно под этим понимаются путешествия, альпинизм, дайвинг и т.п.