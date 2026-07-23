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Нижегородцы пожаловались на сбои мобильного интернета 23 июля

Ограничения ввели на фоне беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 июля жители Нижнего Новгорода вновь столкнулись с проблемами при использовании мобильного интернета. Пользователи нескольких операторов связи сообщали о нестабильной работе сети или полном отсутствии доступа к сети.

По данным сервиса Detector404, за сутки от нижегородцев поступило более 300 жалоб на качество интернет-услуг. Сбои затронули абонентов сразу нескольких операторов. У части горожан связь работала с перебоями, у других — полностью отсутствовала.

Причиной ограничений, вероятно, стал режим беспилотной опасности, введённый в регионе около двух часов ночи 23 июля. О конкретных сроках восстановления связи не сообщается — ограничения действуют до отмены особого режима.

Это не первый случай перебоев в Нижнем Новгороде. Как показывает практика, голосовая связь и отправка СМС при этом чаще всего остаются доступными. Также обычно работают «белые списки».