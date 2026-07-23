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Уголовное дело возбудили из-за долгостроя ФОКа в Сормове

Строительство спорткомплекса на улице Кораблестроителей опять остановлено, а Минспорта судится с концессионером.

Уголовное дело возбуждено по факту остановки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом представители министерства спорта Нижегородской области сообщили в социальных сетях губернатора.

На площадке долгостроя успели возвести фундамент, вертикальные конструкции, плиты перекрытий и противопожарные стены. Однако из-за приостановки работ профильное ведомство провело претензионную работу с концессионером и обратилось в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело. Параллельно Минспорта Нижегородской области заставило решать спор с застройщиком в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем.