Уголовное дело возбудили из-за долгостроя ФОКа в Сормове

Уголовное дело возбуждено по факту остановки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом представители министерства спорта Нижегородской области сообщили в социальных сетях губернатора.
На площадке долгостроя успели возвести фундамент, вертикальные конструкции, плиты перекрытий и противопожарные стены. Однако из-за приостановки работ профильное ведомство провело претензионную работу с концессионером и обратилось в правоохранительные органы.
По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело. Параллельно Минспорта Нижегородской области заставило решать спор с застройщиком в судебном порядке.
Ранее сообщалось, что Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем.