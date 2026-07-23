Уголовное дело возбудили из-за долгостроя ФОКа в Сормове

Уголовное дело возбуждено по факту остановки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом представители министерства спорта Нижегородской области сообщили в социальных сетях губернатора.